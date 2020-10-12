Умирают деканы: украинские ВУЗы уходят на удалёнку

Все украинские ВУЗы срочно переводят на дистанционную форму обучения из-за тяжёлых последствий повсеместного распространения коронавирусной инфекции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Верховной рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Решение было принято на большом совещании по ситуации с коронавирусом у президента Украины.

«Временно переводим ВУЗы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, и даже смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета Киевского национального университета им. Шевченко», – написал в Facebook Радуцкий.

По его словам, осталось только как следует проинформировать и убедить студентов не разгуливать на удалёнке.

«Конечно, необходима информационная кампания среди студентов: молодежь должна понимать, что сегодня лучше ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах. Жизнь их родителей, бабушек и дедушек – это также и их ответственность», – заявил глава парламентского комитета Рады.

Симферополь, Валентин Карамазов

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