Украина не способна адаптироваться к пандемии коронавируса – партия Зеленского

Украина не обладает организационными и медицинскими возможностями, чтобы эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде депутат Давид Арахамия.

«Мы страна, где никогда не было глобальной или даже национальной эпидемии. У нас нет организационного опыта, чтобы к ней адаптироваться. Азиатские страны, где был птичий грипп, атипичная пневмония и так далее, они быстро перестроились, поняли, как надо действовать, и у них уже контролируемая ситуация», – переживает Арахамия.

Кроме того, по его словам, противостоять эпидемии не позволяет низкая гражданская сознательность украинского населения, которое не желает соблюдать меры предосторожности.

«Если у нас на день города в Одессе собираются 80 тысяч людей, то – извините», – сетует глава президентской парламентской фракции.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.09.20

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