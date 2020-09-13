«Це Европа»: меньше половины украинских младенцев вакцинированы от смертельных заболеваний

На Украине более половины детей в возрасте до года не имеют ни одной прививки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«По состоянию на 1 августа 2020 года уровень охвата плановой вакцинацией детей первого года жизни от полиомиелита – это три дозы до года – составляет 45,6% от годового плана; от дифтерии, коклюша и столбняка – три дозы до года – 47%; от кори, паротита, краснухи – в год проводится – 45,3%; от вирусного гепатита В – 42%; от туберкулеза – 48,1%; от гемофильной инфекции – 44,6%», – сообщил глава украинского Минздрава.

Самые низкие показатели вакцинации детей до года зафиксированы на Западной Украине – в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. В Центральной Украине отстаёт Винницкая область, в Восточной – Запорожская.

По данным ВОЗ, самый низкий уровень вакцинации в мире среди младенцев (40% и менее) отмечен в Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Ираке, Нигерии, Пакистане, Филиппинах, Уганде и Южной Африке.

Напомним, в России, по данным Росстата, вакцинируется от основных опасных заболеваний около 96% новорождённых.

Как сообщал «Новый День», недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко официально запретил приобретение и ввоз на территорию страны российской вакцины от коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.09.20

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