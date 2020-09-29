Минздрав Украины назвал иностранные компании, у которых просит вакцину от Covid-19

Министерство здравоохранения Украины ведёт переговоры с пятью биофармацевтическими иностранными компаниями о поставках вакцины от коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе ежедневного онлайн-брифинга сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов.

«По данным ВОЗ, на сегодняшний день есть 8 компаний-разработчиков вакцин, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. Это заключительная стадия, после которой, если клинические испытания проходят успешно и показывают достигнутую цель, что вакцина при введении выдает соответствующий титр антител, можно начинать вакцинацию населения», – заявил Степанов.

По его словам, Минздрав Украины уже длительное время ведёт переговоры с пятью из восьми компаний и ждёт, когда вакцина начнёт производиться в промышленных масштабах.

«На сегодня мы в контакте с такими компаниями как Moderna (США), Sinovak (Китай), Johnson & Johnson (США), Pfizer (США), AstraZeneca (Англия, Швеция). Мы ведем переговоры о подписании соответствующих соглашений по обеспечению вакциной нашей страны», – сообщил Степанов и добавил, что также находится в контакте с медиками из Германии и Италии.

Отметим, что ВОЗ ожидает начала массовой вакцинации в мире не ранее середины следующего года.

Напомним, ранее Украина категорически отказалась от российской вакцины, а главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что «сегодня, официально, на законодательном уровне в Украине запрещено использовать иммунобиологические препараты, изготовленные в стране-агрессоре».

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