Осенью и зимой на Украине значительно вырастет заболеваемость Covid-19

На Украине в осенне-зимний период ожидается значительный рост количества больных коронавирусной инфекцией нового типа. При этом говорить о второй волне коронавируса в стране нельзя.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас на Украине идет постепенный рост заболеваний Covid-19.

«Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро», – добавил Ляшко.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 17.09.20

Екатеринбуржец заочно арестован за антироссийскую акцию в Киеве. / Израиль призывает паломников, застрявших на белорусско-украинской границе, вернуться домой. / На Украине взорвался транзитный газопровод с российским газом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»