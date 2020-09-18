Осенью и зимой на Украине значительно вырастет заболеваемость Covid-19

На Украине в осенне-зимний период ожидается значительный рост количества больных коронавирусной инфекцией нового типа. При этом говорить о второй волне коронавируса в стране нельзя.
Об этом в эфире «Украина 24» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Он отметил, что сейчас на Украине идет постепенный рост заболеваний Covid-19.
«Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро», – добавил Ляшко.
Киев, Елена Васильева
Киев. Другие новости 17.09.20
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