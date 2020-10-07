Состояние помещённого в клинику Петра Порошенко ухудшилось

55-летний экс-президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Пётр Порошенко тяжело переносит заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения сообщила его супруга Марина Порошенко.

Вместе с экс-президентом в клинику помещена его дочь, однако она переносит болезнь без осложнений.

«Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. Его состояние хуже... К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она ​​очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», – рассказала Марина Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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