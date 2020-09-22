Украину ждёт коронавирусный коллапс – эпидемиолог

Ситуация с распространением коронавируса на Украине близка к катастрофической.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским СМИ заявил киевский врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
По его оценке, наиболее вероятен итальянский сценарий, когда из-за массового наплыва тяжёлобольных, врачам приходилось решать, кого спасать, а кому «просто дать умереть».
Положение усугубляется тем, что уже сейчас происходит большой отток медиков из системы здравоохранения.
«Врачи не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток», – приводит слова эпидемиолога РИА Новости.
Напомним, ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде депутат Давид Арахамия заявил, что Украина не обладает организационными и медицинскими возможностями, чтобы эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции.
Между тем,по уровню заражения коронавирусом «Незалежная» достигла майских «рекордов» в России.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 23.09.20
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