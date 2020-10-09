«Все окажемся на кладбище» – главный врач Евромайдана выдвинула ультиматум Зеленскому

Из-за безответственности президента и правительства в ближайшие дни Украину ожидает ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в 10 тысяч человек, а умерших – более тысячи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила политик, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, принимавшая активное участие в госперевороте 2014 года в Киеве, возглавляя медицинскую службу Евромайдана.

«Медики по всей стране просто и тихо выгорают, живя и работая в позорных условиях физического, нравственного и духовного неуважения и элементарного безденежья и нищеты. Первый признак профессионального выгорания медсестры и врача – равнодушие ко всем проблемам вокруг и к состоянию пациента также, и это равнодушие сделает невозможной качественную и своевременную медицинскую помощь», – заявила Богомолец на своей странице в Фейсбуке и потребовала от Зеленского ввести уголовную ответственность за нарушение гражданами карантина.

«Необходимо немедленно запретить все массовые мероприятия по всей стране. За нарушение должны быть не штрафы, а уголовная ответственность. Немедленно вернуть учебные заведения на дистанционное обучение (школьники и студенты являются бессимптомными носителями болезни). Ввести семейный карантин выходного дня (во время выходных позволить быть только с семьей).

Если это не будет сделано завтра – через две недели будет совсем другая картина... и очередь не только в больнице, а и на погребение на кладбище», – предупредила главврач Евромайдана.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.10.20

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