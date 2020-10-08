«Непроверенное средство!» – Зеленский присоединился к кампании по дискредитации российской вакцины «Спутник V»

Прививаться «сомнительной» российской вакциной от COVID-19 могут только «циничные» украинские политики, которые пытаются таким «нечестным» образом завоевать симпатии избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Киев принять предложение Владимира Путина о поставках вакцины «Спутник V» на Украину.

Напомним, ранее посетивший Путина сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского президента рассмотреть возможность поставки антикоронавирусной вакцины на Украину и рассказал, что и он, и его семья уже привились, и все чувствуют себя хорошо.

Между тем, Владимир Зеленский назвал Медведчука «циником», попытался поставить под сомнение эффективность российской вакцины и заявил, что Украина будет использовать только западную, «настоящую» вакцину.

«Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами», – заявил Зеленский.

По сообщениям украинских СМИ, Евросоюз уже взял с Зеленского обещание, что Украина будет закупать только вакцину западных фармкомпаний.

Отметим, что согласно данным ВОЗ, западная вакцина начнёт широко применятся не ранее весны следующего года. Когда дойдёт очередь до Украины – неизвестно. Население РФ и соседней Белоруссии начнёт прививаться отечественной вакциной уже в начале 2021 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.20

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