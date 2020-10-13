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Среда, 14 октября 2020, 01:58 мск

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Киев сдался: Минздрав Украины допустил закупку российской вакцины от коронавируса

Фото: Минздрав РФ

Украина закупит «любую» вакцину от COVID-19, в том числе и российскую.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вместе с тем, он особо отметил, что Украина приобретёт российскую вакцину «Спутник V» только после одобрения её Всемирной организацией здравоохранения.

Однако подобную оговорку нельзя назвать каким-то особым условием, так как одобрение со стороны ВОЗ в таких случаях – обычная процедура.

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет. Если такое случится (подтверждение), то мы будем говорить про закупку любой вакцины, не только российской», – заявил Степанов в эфире украинского телевидения.

Напомним, ранее Киев категорически отрицал возможность закупки вакцины у «страны-агрессора».

Между тем, сообщается, что украинская элита «обрывает телефоны» в поисках вакцины «Спутник V».

Как известно, президент РФ Владимир Путин допустил возможность продажи российской вакцины Украине после соответствующего запроса со стороны официального Киева.

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