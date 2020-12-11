В Киеве объяснили, почему российская вакцина смертельно опасна для «Незалежной»

Киевский режим и его западные спонсоры не могут допустить применения российской вакцины от коронавируса на Украине, так как очень боятся, что она покажет лучшую эффективность, чем западные аналоги. А это, в свою очередь, нанесёт непоправимый ущерб всем антироссийским пропагандистским усилиям последних лет и вызовет среди украинцев симпатии к «стране-агрессору».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.

Кроме того, отметил политолог, закупка вакцины у Москвы приведёт к массовым протестам националистов, которых страшно боится президент Зеленский.

«Мы можем это сделать (закупить российскую вакцину – прим. «НД»), но наша власть боится «раскачать ситуацию». Представляете: завтра власть дает разрешение на производство этой вакцины в Харькове – и возле Администрации президента будут стоять радикалы: нельзя использовать вакцину агрессора.

Если мы берем вакцину у страны-агрессора, и эта вакцина, не дай Бог, покажет свою эффективность лучше, чем у американской, то как же так? Оказывается, Россия – это не бензоколонка, как говорил Джон Маккейн, именем которого назвали улицу в Киеве... Что, Россия спасает нас? Она же агрессор, агрессор не может спасать.

Тогда летят к чертовой матери все нарративы и парадигмы, в которых Украина и нынешняя власть жили с 2014 года – агрессор, аннексировал Крым, отжал Донбасс и т.д. Потому что тогда люди скажут: так Россия нас же спасла, черт с ним, с Донбассом, с Крымом, главное – жизни нам спасли.

Это закрывает гештальт российской агрессии. Некоторые не переживут это. И Запад этого не переживет, потому что тогда все меняется – тогда не внешние партнеры главнее, которые помогают нам оружием и т.д., а Россия. Весь этот медийный пузырь тогда обнуляется. Может политик пойти на это?

И зачем тогда Западу был нужен 2014 год, если они окормляют с 2014 года весь этот проект как антироссийский, если с помощью вакцины можно все это перебить буквально за год? Поэтому посол США вызывает министра (здравоохранения) и говорит: так нельзя. Они (американцы) так действуют с точки зрения своих национальных интересов», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.12.20

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