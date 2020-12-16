Украина получит в пять раз меньше доз вакцины от минимальной потребности страны

Украина может рассчитывать лишь на 8 миллионов доз вакцины в рамках международной инициативы COVAX для бедных стран при минимальной потребности – в 40 миллионов доз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк.

«По факту, единственное, на что сейчас может рассчитывать Украина – поставка в первом полугодии 2021 года незначительного количества вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Это около 8 миллионов доз вакцины, чего хватит лишь на 4 миллиона населения Украины.

При этом, по данным ВОЗ для Украины, вакцинация требуется 20 миллионам человек из всех групп риска. Это значит, что нам надо 40 миллионов доз вакцины. Существующих на сегодня договоренностей недостаточно для покрытия потребностей Украины, также не хватает готовности инфраструктуры. Только сейчас начинают разбираться, что у нас с холодильными установками, с медпунктами и так далее», – приводит «ПолитНавигатор» слова Кондратюк.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.12.20

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