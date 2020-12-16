Украина не сможет принять одновременно больше миллиона доз вакцины

Холодильные мощности на Украине позволяют сохранять не более миллиона доз американской вакцины, которая требует заморозки до минус 80 градусов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Киев «очень рассчитывает», что первые партии вакцины Pfizer поступят на Украину в феврале.

«Мы очень рассчитываем на то, что первые вакцины мы получим уже в первом квартале следующего года. Сейчас стараемся делать все, чтобы первые дозы были в Украине в феврале», – сообщил Степанов и добавил, что пока ведутся переговоры с крупными предприятиями Украины, где есть надёжные промышленные холодильники.

«Около миллиона доз мы будем в состоянии сохранять», – уверяет глава украинского Минздрава.

Напомним, ранее вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк заявила, что власти страны «только сейчас начинают разбираться» с холодильными установками и оборудованными медпунктами для вакцинации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.12.20

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