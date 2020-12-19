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Воскресенье, 20 декабря 2020, 03:16 мск

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На Украине грозят расправой главе Минздрава за высказывание о вреде сала

Глава Минздрава Украины Степанов. Фото: dialog.ua

Рекомендация Минздрава Украины не злоупотреблять в пандемию вредным для организма салом вызвала шквал критики в адрес ведомства и его главы Максима Степанова. Особую ярость к медицинским чиновникам проявили националисты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», министерство здравоохранения обвинили в некомпетентности и отсутствии патриотизма.

Пользователи соцсетей массово публиковали возмущённые посты с многочисленными ссылками на интернет-статьи, в которых «научно обосновывается» польза употребления сала.

В свою очередь, «патриоты» призвали немедленно отправить Степанова в оставку, а некоторые даже выступили с прямыми угрозами в его адрес.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.12.20

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