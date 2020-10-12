500 украинских учёных потребовали от Зеленского немедленно ужесточить карантин

Украина находится на пороге полного паралича и коллапса всей системы зравоохранения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в коллективном письме Академии наук Высшей школы Украины, под которым подписались около 500 учёных.

Они потребовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленно ужесточить карантин в стране в связи с резким ростом числа умерших от коронавирусной инфекции.

«Если в мае 2020 года количество заразившихся коронавирусом превышало количество тех, кто выздоровел, на 4996 человек (в 1,6 раза), а в июле, соответственно, на 5913 человек (в 1,3 раза), то только за первые 10 дней октября тех, кто заболел, было уже 27 097 человек, (в 2,34 раза) больше тех, кто выздоровел за этот период. Если в мае-июне каждый день от осложнений, вызванных COVID-19, умирали в среднем 15 человек, в июле – 17, а в августе – 28, то только за 10 дней октября не справились с болезнью 758 человек, что составляет в среднем 76 умерших на день», – пишут украинские учёные в своём обращении.

Среди предлагаемых ими мер – обязательное ношение масок, ограничение массовых мероприятий, банкетов, закрытие ресторанов и баров, а также запрет на проведение предвыборных мероприятий с большим скоплением народа.

Напомним, муниципальные выборы на Украине должны состояться 25 октября.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.10.20

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