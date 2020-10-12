Песков рассказал об условиях поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Официальный Киев должен чётко обозначить свою позицию в отношении российской вакцины от коронавируса и направить в Москву запрос с просьбой о её поставках на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Как известно, ранее Владимир Путин заявил о возможности поставок российской вакцины на Украину в ответ на вопрос украинского политика Виктора Медведчука.

«Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет... Главное – понять, хочет этого Украина для своих граждан или не хочет», – приводит слова Пескова ТАСС.

«Обстоятельство одно – необходимо желание Украины получить эту вакцину», – добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщал «Новый День», украинская элита уже «обрывает телефоны» в поисках российской вакцины от коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.10.20

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