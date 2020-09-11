Украина по уровню заражения коронавирусом достигла майских «рекордов» России

На Украине 11 сентября зафиксировано 3 144 новых случая заражения Covid-19 в сутки. Это около 7 человек на 100 тысяч населения. В России такой показатель был достигнут 11 мая 2020 года, когда за сутки заразились 11 656 человек – рекордное число за всё время пандемии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», общее число заражённых коронавирусом на Украине, по данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), достигло 148 756 человек.

Отметим, что при этом уровень тестирования на коронавирус на Украине один из самых низких в Европе. В первые месяцы пандемии тестирование фактически не велось.

Напомним, на днях официальный Киев заявил, что откажется от применения российской вакцины от коронавируса, если из Москвы поступит такое предложение.

Симферополь, Валентин Карамазов

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