На Украине принято решение о введении самого жёсткого карантина с начала пандемии

Незначительное ослабление карантинных мер на Украине связано исключительно с тем, что команде Зеленского необходимо во что бы то ни стало провести местные выборы осенью, а не переносить их на весну, когда рейтинг президентской партии «Слуга народа» может обрушиться до нулевых значений.

На самом деле, ситуация с распространением коронавируса на Украине принимает катастрофические масштабы. В связи с этим Украину сразу после выборов вновь ожидает введение жёсткого и длительного карантина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

«Никакого адаптивного карантина на территории Украины не было, нет и быть не может по одной простой причине – адаптивный карантин это идентификация подозрительных случаев, локализации, диагностика и передача врачам. При локализации делается эпидемиологическое расследование, но у нас нет утвержденного порядка такого расследования. Этим должны заниматься врачи-эпидемиологи. У нас на страну их осталось 500. В очагах работать некому.

Что касается того, что будет происходить в Украине, то уже есть решение, что через 10-15 дней после местных выборов будет введен карантин. Это – единственный инструмент в арсенале медицинских работников, чтобы противостоять распространению заболеваемости. В арсенале медиков больше ничего не осталось. Национальная систем здравоохранения тотально уничтожается, эпидемиологическая служба уже уничтожена. Власть понимает, что не может применить режим ЧС, что не может перенести выборы – весной рейтинг правящей партии будет равен нулю», – заявил Кравченко.

По его словам, ни о каком «плато» пандемии на Украине говорить не приходится – распространение коронавируса идёт по нарастающей.

«На протяжении восьми месяцев растет интенсивность трех основных показателей – интенсивности распространения болезни, заболеваемости и смертности. Никакого «плато», «волн» и «снижения» у нас не было. Если весной мы начинали со средней смертности 15 смертей в неделю, то сейчас мы уже подошли к рубежу 25. и динамика у нас растет с каждым днем», – приводит слова украинского медика «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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