«Очень печальный антирекорд»: на Украине взлетела смертность от коронавируса

На Украине зарегистрирован антирекорд по суточной смертности от коронавируса.

По словам главы минздрава страны Максима Степанова, в течение суток от последствий Covid-19 скончались 49 человек (днем ранее – 36). «Это очень печальный антирекорд, который у нас в стране», – сказал министр. По данным минздрава, на сегодняшний день на Украине зафиксировано 2403 смерти от коронавируса.

Глава ведомства также сообщил, что за последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 1974 человека, среди новых заболевших – 65 детей и 137 медиков. 453 человека были госпитализированы, добавил он, отметив, что с середины июля число пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении в больницах, удвоилось – 3,5 тыс. против 6,5 тыс.

По словам министра, общее число инфицированных в стране достигло 112 059 человек, из них почти 11 тысяч – это медработники. Больше всего заражений в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

За сутки выздоровели 763 пациента, всего с начала пандемии – 54 217, добавил министр.

Киев, Наталья Петрова

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