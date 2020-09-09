Украинский патриарх, обвинявший гомосексуалистов в распространении коронавируса, сам заболел Covid-19

Гомосексуалисты несут ответственность за распространение коронавируса. Об этом весной заявил 91-летний почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Однако, как выяснилось несколько дней назад, он сам заразился коронавирусом и был госпитализирован. Предварительно, ему поставлен диагноз «тяжелая пневмония».

О здоровье патриарха общественность узнала в пятницу через Facebook. «Сообщаем вам, что Сovid-19 был обнаружен у Святейшего Патриарха Киевского Филарета во время планового тестирования. Его Святейшество сейчас проходит лечение в больнице», – говорилось в релизе ПЦУ.

Филарет – один из самых влиятельных религиозных лидеров Украины, за которым, как утверждается, следуют до 15 миллионов из 42-миллионного населения страны. Несколько лет назад патриарх также отметился громким заявлением – он утверждал, что президент России Владимир Путин находится под влиянием сатаны.

В марте Филарет получил резкую критику со стороны представителей ЛГБТ за свои суждения о том, что распространение коронавируса было божественным наказанием за греховный однополый секс.

Сообщество ЛГБТ назвало такие измышления опасными и нагнетающими напряженность в то время, когда меньшинствам и так живется на Украине непросто. «Как глава церкви и человек, патриарх имеет свободу выражать свои взгляды, основанные на морали», – выступили тогда в защиту своего патриарха в пресс-службе ПЦУ.

Хотя, пишет Daily Mail, правительство Украины в последние годы и уделяет больше внимания правам ЛГБТ-групп, однополые союзы по-прежнему на Украине запрещены. А активисты секс-меньшинств жалуются на то, что в стране по-прежнему широко распространена гомофобия.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 03.09.20

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