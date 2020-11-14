Зеленский может закупить российскую вакцину у Меркель

Тяжёлая эпидемиологическая обстановка на Украине не позволяет ждать середины следующего года, когда, по приблизительным прогнозам, в страну может прибыть первая партия американо-немецкой вакцины от коронавируса.

Поэтому, скорее всего, Киев начнёт искать выход на вакцину российского производства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт по экономическим вопросам Виктор Скаршевский.

Вместе с тем, по словам эксперта, Киев не может по политическим причинам согласиться на прямые поставки из РФ и для получения вакцины прибегнет к отработанной схеме «газового реверса», когда газ объявляется «европейским» или «американским», но по своему происхождению всё равно является российским.

«С точки зрения подхода здесь – вредительство против граждан (отказ от прямых закупок вакцины у России – прим. «НД»). Какая разница, где будет произведена эта вакцина? Главное, чтобы она была сертифицирована и не дороже, чем другие вакцины. Надо думать, прежде всего, о здоровье украинских граждан.

У меня аналогия с российским газом – когда американцы хотели продавать нам СПГ, чтобы мы не покупали российский газ, это мотивировали тем, что «в американском газе есть молекулы свободы».

Но мы, всё-таки, покупаем российский газ, только через Европу. И как бы не вышло так, что Меркель нам будет продавать российскую вакцину», – приводит слова Скаршевского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.20

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