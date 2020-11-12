Президента Украины госпитализировали с коронавирусом

Президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зеленский сообщил, что заразился ковидом, 9 ноября. Вместе с ним инфекцию подхватил и руководитель его офиса Андрей Ермак. Тогда заявлялось, что президент Украины чувствует себя хорошо самоизолировался и продолжает работать.

Сегодня появилась информация, что Зеленского и Ермака госпитализировали. Оба находятся в клинике «Феофания», находящейся в ведении госуправления делами. В палату главе Украины провели спецсвязь и установили оборудование, позволяющее проводить совещания.

Ермак лежит в палате попроще и общается с президентом, членами правительства и подчиненными по телефону.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.11.20

Коронавирус вступил в противоречие с главой Крыма: заболеваемость снова пошла в рост. / На Украине назвали «преступным приказом» распоряжение кабмина о «карантине выходного дня». / Украина надеется получить вакцину до апреля следующего года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»