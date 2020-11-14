На Украине анонсировали «апокалипсис медицинской системы» на середину декабря

Украинское общество и, в особенности, мэры крупных городов должны согласиться и принять дополнительные карантинные меры против коронавирусной инфекции. В ином случае страну ожидает апокалипсис к 15-20 декабря текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Если не сделать эти шаги, то на 15-20 декабря получим апокалипсис медицинской системы, когда все койки будут заполнены», – предупредил глава Минздрава и добавил, что введение правительством страны «карантина выходного дня» является одной их таких необходимых мер.

Отметим, что ряд глав крупных муниципалитетов на Украине саботирует введение коронавирусных ограничений для граждан и бизнеса в выходные дни.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.20

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