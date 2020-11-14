«Ползучий хаос и расползание страны»: крупнейшие города Украины устроили саботаж

Восемь областных центров Украины отказались выполнять распоряжение кабинета министров страны о введении «карантина выходного дня».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинские СМИ и эксперты увидели в этом демонстративном демарше не столько опасность тотального распространения коронавируса, сколько грозное предвестие скорого распада страны.

«А вот это уже важно, это уже не звоночки, а колокола бьют. Восемь (!) областных городов, восемь (!) мэров отказались выполнять решение Кабмина о «карантине выходного дня». То есть, по сути, взяли и послали центральную власть в ж...

Я сейчас не о целесообразности такого гибридного карантина (по этой теме можно почитать мой предыдущий пост), я о том, что этот публичный демарш – доказательство того, что рычаги управления вот-вот могут быть потеряны окончательно. И это уже не про децентрализацию, друзья. Это большой разговор о том, что местные власти не уважают, не прислушиваются, не боятся и не ориентируются на власть центральную.

Сразу после выборов я говорила, что очень опасаюсь, чтобы так неумело проводимые сегодня процессы децентрализации на фоне ошибок центральной власти не сепаратизировали еще больше разные части Украины и местные элиты. На мой взгляд, это сейчас не меньший, а то и больший вызов, чем коронакризис, который стоит перед президентом Зеленским», – написала у себя в Фейсбуке популярная на Украине журналистка Алеся Бацман.

Того же мнения придерживается известный украинский юрист Андрей Портнов.

«Власти должны были прогнозировать, что региональные чиновники начнут массово саботировать их решения, когда вводили новый карантинный пакет.

Расползание системы управления начинается с деградации правоохранительных органов и принятие туда на работу случайных, набранных по объявлению людей.

В связи с отсутствием в стране принципа неотвратимости наказания, умноженного на экономическую недальновидность, политическую легкомысленность и отсутствие компенсаторных идей и решений для бизнеса, региональные начальники обязательно пойдут ещё дальше в вопросах независимости от центра.

Удостоверившись, что за неисполнение законов и актов правительства и президента им ничего не будет, рано или поздно они зайдут в сферу самостоятельной правоохранительной, судебной, экономической, а может и внешнеполитической активности.

Объединительной линией для всех может стать только резкое наведение порядка, изменение курса в правоохранительной сфере, массовая замена правоохранительных начальников и конкретные меры по обеспечению независимости страны от внешнего влияния (Запада).

Ясно, что этого не произойдёт и никто к этому не готов, но другого выхода нет. Впереди ползучий хаос», – предупредил Портнов.

Напомним, сегодня глава Минздрава украины Максим Степанов заявил, что неподчинение общества и мэров городов карантинным мерам приведёт к «апокалипсису медицинской системы» страны уже к середине декабря.

Симферополь, Валентин Карамазов

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