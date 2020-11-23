По Одессой торговцы перекрыли трассу, протестуя против карантинных мер

Работники крупнейшего непродовольственного рынка Одессы «Седьмой километр» перекрыли одну из оживлённых областных трасс в знак протеста против введения жёстких карантинных мер.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проестующие грозят объявить акцию бессрочной.

«Продуктовые супермаркеты давно уже торгуют, в том числе промтоварами и спокойно работают, а у нас тут на свежем воздухе, оказывается, коронавируса больше, чем у них, и нам работать нельзя», – возмущаются торговцы.

Сообщается, что конфликт вспыхнул сразу после прибытия на рынок пяти автобусов с полицейскими, которые принялись закрывать торговые точки.

Напомним, ранее восемь мэров крупых украинских городов отказались подчиняться введённому правительством Украины «карантину выходного дня». Однако мэрия Одессы пошла на уступки и согласилась пойти на ограничительные меры.

Симферополь, Валентин Карамазов

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