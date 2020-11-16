В Верховной раде Украины пытаются предотвратить коронавирусное «расползание страны»

Массовый бунт предпринимателей и мэров украинских городов, не согласных с введением «карантина выходного дня» правительством страны, обеспокоил депутатов украинского парламента. На рассмотрение Верховной рады внесён законопроект об отмене распоряжения кабинета министров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила исполняющая обязанности спикера парламента Елена Кондратюк.

«Под моим руководством и руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством», – сообщила она.

«С целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере предлагается рекомендовать правительству пересмотреть решение, принятое им 11 ноября 2020», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Между тем, даже в президентской фракции «Слуга народа» заявили, что готовы голосовать за отмену «карантина выходного дня».

«Я готова голосовать за отмену карантина выходного дня и буду всячески настаивать на том, что это недейственная форма и недейственная на сегодняшний день позиция правительства. Думаю, что голоса во фракции будут. У нас очень много людей, мажоритарщиков, которые из округов приносят информацию. Они убеждены, что карантин выходного дня – это не тот путь и не та модель, которую нужно применять сейчас в Украине.

Вы видите, что это точно не приводит к уменьшению количества заболевших. Даже если мы будем показывать статистику, в которой идет речь об уменьшении количества заболевших, – это точно не произведет впечатления на общество. Так как мы понимаем, что статистика – вещь относительная, и дело точно не в карантине выходного дня», – приводит украинское издание «Страна.УА» слова депутата от «Слуги народа» Ирины Верещук.

Напомним, ранее украинские СМИ и эксперты назвали публичный демарш глав крупных украинских городов против карантинных мер предвестием «ползучего хаоса и расползания страны».

Как сообщал «Новый День», владелец крупной украинской сети пиццерий Дмитрий Федотенков назвал «преступным приказом» распоряжение кабмина о «карантине выходного дня».

Симферополь, Валентин Карамазов

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