Премьер-министру Украины грозит отставка за введение карантина

Введённый на Украине распоряжением правительства «карантин выходного дня» встретили в штыки все – и чиновники, и бизнесмены, и общество. Мэры крупнейших городов страны саботировали ограничительные меры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Верховной раде Украины решили пока «напугать» угрозой отставки премьера Дениса Шмыгаля, чтобы он одумался и сам отменил своё решение.

Депутат украинского парламента от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский уже заявил, что если Шмыгаль не послушается, то легко можно будет собрать 150 подписей депутатов для вынесения недоверия правительству.

Ранее депутаты зарегистрировали законопроект об отмене распоряжения кабинета министров, однако, когда он будет проголосован, пока не известно.

Напомним, украинские СМИ и эксперты назвали предвестием скорого распада страны публичный демарш глав крупных украинских городов в связи с карантинными мерами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.11.20

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