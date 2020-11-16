Правительство Украины вызывает на разговор мэров взбунтовавшихся городов

Введение «карантина выходного дня» на Украине закончилось провалом. Сразу восемь мэров крупных городов отказались выполнять распоряжение правительства.

В других городах, где главы администраций оказались послушными, всё равно фиксировались массовые нарушения противоэпидемиологических мер.

D связи с этим глава кабинета министров Украины Денис Шмыгаль распорядился созвать всех мэров на онлайн-встречу для выработки решений по урегулированию сложившейся ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Ольга Курышко.

Напомним, ранее украинские СМИ и эксперты назвали публичный демарш глав крупных украинских городов предвестием скорого распада страны.

Как сообщал «Новый День», владелец крупной украинской сети пиццерий Дмитрий Федотенков назвал «преступным приказом» распоряжение кабмина о «карантине выходного дня».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.20

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