Коронавирус скосил главу Минздрава Украины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов помещён на домашний карантин с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сам Степанов на своей странице в Фейсбуке.

«Друзья, невзирая на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил позитивный тест на COVID – 19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Буду работать дистанционно, ежедневные брифинги буду проводить отсюда же», – заявил глава украинского Минздрава.

Накануне Степанов в эфире украинского телевидения анонсировал скорый «апокалипсис медицинской системы» страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.20

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