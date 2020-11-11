В партии Зеленского призвали к введению полного локдауна на Украине

Объявленные украинскими властями «карантины выходных дней» лишь растягивают во времени распространение коронавирусной инфекции. Украине необходимо ввести полный локдаун на короткий срок в две недели и, таким образом, рассчитывать на спад эпидемии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгений Кравчук.

Кроме того, по его словам, выходные дни – это время основной выручки для ресторанов и кафе, тогда как супермаркеты делают хорошие сборы и в будни.

«Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим… Карантин выходного дня ставит предпринимателей в неравные условия, поскольку крупные супермаркеты будут работать, и с таким количеством посетителей будет больший шанс заразиться», – заявил Кравчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.11.20

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