Украина вознамерилась производить британскую вакцину от Covid-19

Киев ведёт переговоры с Великобританией о возможности «подключения украинских мощностей» для производства вакцины, разработанной британской компанией AstraZeneca.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он утверждает, что сама Великобритания якобы запустит производство этой вакцины уже «в ближайшее время».

«Минздрав на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущено в ближайшее время. Мы также рассматриваем возможность подключить украинские мощности к производству этой вакцины», – заявил Степанов.

Напомним, ранее Украина категорически отказалась закупать российскую вакцину «Спутник V».

Между тем, пару дней назад Степанов заявил, что Украина дошла до точки невозврата в ситуации с распространением коронавируса и близка к полной катастрофе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.20

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