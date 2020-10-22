«Если не пропадёт электричество» – назван срок создания «уникальной украинской вакцины» от Covid-19

На Украине завершена доклиническая фаза испытаний «абсолютно уникальной» вакцины от коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы считаем, что такое событие, как прохождение доклинической фазы и появление кандидата на вакцину – она абсолютно уникальна, такой в мире нет. Финансирование в полном объеме мы профинансируем со стороны государства. И президент страны на этом настаивает, что нам это надо. Это будет стоить, если перевести в гривны, более 100-150 миллионов гривен», – рассказал Степанов.

В свою очередь, участник разработки вакцины, президент компании «DiaPrep System Inc» Михаил Фаворов заявил, что все фазы клинических испытаний должны завершиться через 9-12 месяцев.

«Мы можем рассчитывать, если все пойдет абсолютно ладно, ни разу не пропадет электричество, но это девять месяцев. Реально – год. потому что эти процессы нельзя ускорять. Надо провести все фазы», – пояснил разработчик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.10.20

В Крыму отменили масочный режим в кафе и ресторанах. / В Крыму разрабатывают собственный проект опреснения воды. / В Севастополе от ковида умерли еще два человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»