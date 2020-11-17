Киев уговаривает США помочь Украине с приобретением вакцины

Минздрав США поможет Украине заключить контракты с американскими разработчиками вакцины от коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в министерстве здравоохранения Украины по итогам телефонного разговора главы ведомства Максима Степанова со своим американским коллегой Алексом Азаром.

По словам Степанова, участие американского минздрава должно ускорить подписание контрактов с фармкомпаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.

«Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями относительно обеспечения оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе», – заявил Степанов и добавил, что для американского правительства якобы является приоритетом скорейшее получение вакцины Украиной.

Напомним, накануне украинский академик призвал Зеленского закупить вакцину в России.

Между тем, Киев категорически отказался от российской вакцины. Недавно президент Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии попросил Ангелу Меркель «учесть интересы Украины» при поставках немецкой вакцины за рубеж.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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