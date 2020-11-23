Доверие украинцев к Зеленскому упало по всем пунктам

Доверие граждан Украины к президенту страны опустилось с 70% (в начале его президентского срока) до менее 50% на сегодняшний день. А в оценке его заявлений и действий в отдельных сферах, например, в борьбе с коррупцией – до 24,9%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные опроса от украинского Центра Разумкова.

Так, действия Зеленского в Донбассе поддерживают 37,1% украинцев, во внутренней политике – 28,1%, в борьбе с коронавирусом – 27%. Наибольший процент доверия украинский президент получил за шаги по установлению временного перемирия в Донбассе – 46%.

«Трудно сказать, насколько респонденты связывают временные рамки собственных надежд с продолжительностью полномочий действующего президента, но отношение граждан к действиям и заявлениям Зеленского по восстановлению мира в Донбассе – более положительное, чем к его действиям и заявлениям на большинство других тем», – заявили авторы опроса.

Напомним, что количество пессимистов на Украине с начала года выросло с 16,8% до 61,3%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.11.20

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