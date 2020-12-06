Зеленский почтил память уничтоженных в Донбассе АТОшников

Президент Украины в день вооружённых сил страны прибыл с рабочей поездкой на контролируемую Киевом часть Донбасса и сразу же направился к символической «аллее памяти», сооружённой в память уничтоженных донецкими ополченцами участников карательной операции против ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о визите президента в Донбасс сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

«В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов», – приводит заявление пресс-службы офиса РИА Новости.

Зеленский раздал украинским военнослужащим государственные награды, а в ответ получил подарок из осколков «вражеских снарядов и мин».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.12.20

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