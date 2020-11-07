Зеленский заявил, что не потерпит «слабых мест» на границе с Россией

«Гибридная война» с Россией в Донбассе свидетельствует о том, что Украина «чуть ли не единственная в Европе» страна, которая противодействует «угрозе» со стороны Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, обращаясь к пограничникам, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения КПП «Рассыпное» в Донбассе.

«Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам...

Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью», – заявил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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