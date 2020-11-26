Военная разведка Украины: Россия круглосуточно очерняет Зеленского

Москва запустила в российских и украинских СМИ мощнейшую кампанию по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины, в особенности – президента страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении пресс-службы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Сообщается, что Кремль активно действует на территории «Незалежной» через своих агентов влияния в украинском бизнесе, политикуме и средствах массовой информации, а также в социальных сетях.

«Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ в Донбассе.

Отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, включая связанные с эпидемией COVID-19», – доложила украинская разведка.

«Все это происходит на фоне целенаправленных усилий верховного главнокомандующего ВСУ (Зеленского), Министерства обороны Украины и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрения системных реформ по приобретению новых возможностей отечественной армии по стандартам НАТО», – добавили в ГУР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.20

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