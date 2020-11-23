На Украине число пессимистов увеличилось на 44% с начала года

Количество украинских граждан-оптимистов, считающих, что их страна движется в правильном направлении, упало за 10 месяцев текущего года с 57,2 до 21,6%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные опроса от украинского Центра Разумкова.

Число пессимистов за то же время выросло с 16,8 до 61,3%.

«В течение года наблюдается уменьшение доли граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Соответственно, растет доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения и уменьшается доля тех, кто не определился.

Так, по сравнению с сентябрем 2019 года, доля оптимистов снизилась с 57,2% до 21,6%, пессимистов – возросла с 16,8% до 61,3%, на 9% меньше стало тех, кто не смог определиться», – сообщают авторы исследования.

Кроме того, граждан, уверенных, что последствия пандемии и кризиса на Украине будут преодолены нескоро, намного больше тех, кто считает иначе – 47,2% и 20, 2%, соответственно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.11.20

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