На Украине совместят жёсткий карантин со всеобщим новогодним похмельем

Эпидемиологическая ситуация на Украине несколько стабилизировалась в начале декабря относительно конца ноября. Однако динамика распространения коронавирусной инфекции говорит о том, что стране не обойтись без введения локдауна в начале января следующего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину «выходного дня» нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему…

Однако, с учетом динамики заболеваемости предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. В то же время государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы, ради безопасности», – написал Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке и добавил, что сейчас проходят консультации и согласования с главами обладминистраций и мэрами крупных городов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.12.20

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