Так победим: Украина демонстрирует резкое снижение случаев COVID-19, в два раза уменьшив число тестирований

На Украине в последние дни фиксируется заметное падение числа инфицированных коронавирусом: с 16 000 (в среднем) человек в сутки – до менее 9 000. Вместе с тем, количество тестирований упало с 40-50 тысяч до 27 тысяч.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на особенности украинской статистики обратили внимание местные СМИ.

Напомним, что опираясь именно на эти на данные Минздрава «об улучшении эпидемиологической ситуации в стране», кабинет министров Украины отказался от болезненного для экономики «Незалежной» жёсткого карантина в декабре и перенёс локдаун на начало января.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.12.20

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