Огромное количество украинцев хочет спасти свою жизнь российской вакциной – Песков

Украинские власти ведут круглосуточную пропагандистскую кампанию против российской вакцины, однако огромное количество граждан Украины с удовольствием использовали бы именно её.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телеканалу «Россия1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмиртий Песков, отвечая на вопрос журналиста о вакцине «Спутник V» для Украины.

«Огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких... С удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни», – приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, Минздрав Украины с разрешения Пекина ведёт переговоры с китайскими производителями вакцины от COVID-19.

Ранее правительство Украины попросило Польшу выступить посредником для поиска вакцины от коронавируса в странах Евросоюза.

Недавно Украина уговаривала ВОЗ дать ей вакцину от ковида бесплатно.

Как сообщал «Новый День», США прекратили переговоры с Украиной по поставкам вакцины Pfizer.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.12.20

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