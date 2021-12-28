МИД Украины предостерегает США и НАТО от «исторического унижения»

США и НАТО ни в коем случае не должны соглашаться на требование Москвы навсегда остановить продвижение Украины к членству в Североатлантическом альянсе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В ином случае, по его мнению, Запад подвергнет себя невиданному политическому унижению.
«Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса», – сказал Кулеба.
Ранее глава украинского МИД уже призывал Запад отвергнуть предложение России о нерасширении НАТО на восток.
Как сообщал «Новый День», накануне украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров заявил, что поведение Киева всё больше раздражает Запад.
Симферополь, Валентин Карамазов
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