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Вторник, 28 декабря 2021, 12:21 мск

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МИД Украины предостерегает США и НАТО от «исторического унижения»

Кулеба. Фото: МИД Украины

США и НАТО ни в коем случае не должны соглашаться на требование Москвы навсегда остановить продвижение Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В ином случае, по его мнению, Запад подвергнет себя невиданному политическому унижению.

«Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса», – сказал Кулеба.

Ранее глава украинского МИД уже призывал Запад отвергнуть предложение России о нерасширении НАТО на восток.

Как сообщал «Новый День», накануне украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров заявил, что поведение Киева всё больше раздражает Запад.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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