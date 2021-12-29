Запад запретил Зеленскому поднимать тему Крыма на международном уровне – киевский политолог

США и Европа настоятельно рекомендовали властям Украины не поднимать крымскую тему на фоне дипломатического и политического обострения вокруг Донбасса и претензий Москвы по расширению НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров.

По его словам, крымская повестка сейчас «задвинута» на низовой внутриукраинский уровень.

«Полное впечатление, что запретили Киеву лишний раз вспоминать про Крым. После «Крымской платформы», понятно, кто-то там, где-то, что-то, но это не мероприятие, это не заявление. Крымские татары какие-то свои проводят мероприятия, еще что-то бывает про Крым. Но на официальном международном уровне Крыма вообще никто не касается. Вопрос идет только о Донбассе», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Джангиров отметил, что поведение Зеленского, провоцирующего Москву, всё больше раздражает Запад. По мнению эксперта, США, НАТО и ЕС в данный момент настроены снизить напряжённость для выработки приемлемого компромисса с РФ.

Симферополь, Иван Капустин

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