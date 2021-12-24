Уже половина украинцев верит в скорое «российское вторжение»

Раскручивание паники западными и украинскими политиками и СМИ вокруг неизбежного «нападения России на Украину» даёт свои плоды.

Так, уже 49,2% граждан «Незалежной» уверены, что у границ страны действительно скопилось «огромное количество» российских войск, и это обстоятельство следует воспринимать как «реальную угрозу вторжения» зимой или весной наступающего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует последний опрос, проведённый киевским институтом социологии КМИС.

Кроме того, 57,8% украинцев требуют от власти побыстрее предпринять ряд международных дипломатических усилий для разрешения кризиса и недовольны тем, что руководство страны проявляет недостаточно активности в этом направлении.

Вместе с тем, 41,4% граждан Украины не верят, что Россия пойдёт в наступление. 9,5% затруднились ответить.

Напомним, КМИС также опубликовал данные, согласно которым абсолютное большинство украинцев считает бессмысленными прямые переговоры Зеленского с Путиным по Крыму и Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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