«Очень серьезный политический кризис»: Киев раздувает «вторжение России» для отвлечения внимания

Информационная шумиха относительно мнимого «российского вторжения» на Украину является инструментом сдерживания России и помогает Киеву отвлечь население от внутриполитического кризиса. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его оценке, для реализации худшего сценария с полномасштабным конфликтом его инициаторам нужно обладать большой глупостью.

«За последний месяц мы видим очередное значительное обострение в информационной плоскости относительно Донбасса, которое инициировал как раз Запад. Мы помним с чего это начиналось – с некоторых материалов в наиболее авторитетных американских, европейских СМИ, таких как «Политика», «Вашингтон Пост», относительно наращивания Россией группировки вокруг Украины, хотя сама Украина это не один раз опровергала. Но спустя определенное время, видимо, украинским коллегам подсказали реагировать другим образом. И вот сейчас мы видим, что действительно происходят уже вполне конкретные и реальные шаги, которые направлены на эскалацию ситуации вокруг Украины в целом и вокруг Донбасса, в частности», – констатировал он.

Политолог связывает такую ситуацию с двумя основными причинами – планами США по сдерживанию России и внутриполитическим кризисом на Украине. «Тут есть целый ряд плоскостей, в разрезе которых это следует оценивать. Во-первых, это конечно же продолжающееся противостояние по линии Соединенных штатов и Российской Федерации. Американские противники традиционно будут использовать все механизмы, инструменты воздействия на Россию для того, чтобы организовать эту стратегию сдерживания нашей страны», – подчеркнул Денисов.

«Во-вторых, мы наблюдаем сейчас очень серьезный политический кризис на Украине, который может перерасти в значительную дестабилизацию в государстве. Как следствие этого, некие горячие головы в Киеве могут посчитать, что вот таким бряцаньем оружия можно отвлечь внимание населения или переключить внимание страны с внутриполитических проблем на проблемы, связанные с конфликтом. Конечно, с точки зрения гуманитарной – это недопустимо, но как политические манипуляции – это совершенно очевидная и понятная технология», – пояснил эксперт.

При этом Денисов обратил внимание, что перерастание информационного конфликта в реальность не выгодна ни Западу, ни Украине. «За последние несколько дней мы слышали от различных политиков, комбатантов Украины очень резкие заявления, которые конечно же крайне негативно влияют на общую ситуацию в целом относительно стабильности ситуации в регионе. Но есть вполне обоснованные надежды на то, что все стороны прекрасно понимают, что любая эскалация крайне негативно отразится, в первую очередь, на них. И, как следствие этого, есть надежда, что до военного значительного ухудшения ситуации дело не дойдет», – заключил Денисов, добавив, что для реализации худшего сценария «нужно обладать либо большой глупостью, либо авантюризмом».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Запад и Украину прекратить «истерику» в СМИ вокруг «нападения России на Украину». По его мнению, под этим может скрываться подготовка Киевом наступления в Донбассе, что будет «полным безумием».

Москва, Мария Соколова

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