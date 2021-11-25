США направили очередной ракетный эсминец в Чёрное море

Из Средиземного моря в Чёрное направляется ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51), который примет участие в совместных операциях с кораблями партнеров по НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей официальной странице в Твиттере сообщило командование Шестого флота ВМС США.

«Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», – говорится в публикации.

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Напомним, совсем недавно Чёрное море покинули американский эсминец Porter ВМС США и штабной корабль Шестого флота Mount Whitney.

Между тем, накануне Канада заявила, что направит на Украину корабль и сотни солдат для защиты своих инструкторов от «российского вторжения».

Симферополь, Иван Капустин

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