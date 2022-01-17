Канада рекомендовала своим гражданам не посещать «окружённую войсками РФ» Украину

На Украине в любой момент могут развернуться военные действия из-за «агрессивных действий» России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил МИД Канады, который рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в «Незалежную».

«Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий на Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны», – говорится в сообщении ведомства.

При этом, канадский МИД прямо запретил подданным посещать Крым и ЛДНР, заявив, что «наша способность предоставлять консульскую помощь здесь очень ограничена».

Между тем, 17-18 января Украину посетит министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Кроме прочего, традиционно будет обсуждаться «российская агрессия» и противодействие ей.

«Главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укрепление сектора безопасности Украины», – сообщает МИД Канады.

Напомним, ранее Канада объявила о направлении на Украину корабля и сотни солдат для «защиты» своих военных инструкторов от «российского вторжения».

Симферополь, Валентин Карамазов

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