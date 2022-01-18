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Вторник, 18 января 2022, 16:34 мск

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Канада призвала своих граждан бежать из Ростовской области и Северного Кавказа

Фото: министерство туризма Канады

Министерство иностранных дел Канады предписало подданным страны срочно покинуть граничащие с Украиной регионы России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

В частности, канадским гражданам настоятельно советуют покинуть Ростовскую область и все республики Северного Кавказа.

«Ситуация на украинской границе непредсказуема и может резко измениться. Если вы находитесь в этом регионе, вам следует уехать, так как вооруженные столкновения и насилие могут серьезно поставить под угрозу вашу безопасность», – говорится в сообщении.

Отметим, что Северный Кавказ расположен на определённом расстоянии от Украины. В тоже время, с «Незалежной» граничат ещё Белгородская, Курская и Брянская области, но о них в сообщении МИД Канады не упоминается.

Напомним, ранее Канада рекомендовала своим гражданам не посещать Украину, «окружённую войсками РФ».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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