Канада призвала своих граждан бежать из Ростовской области и Северного Кавказа

Министерство иностранных дел Канады предписало подданным страны срочно покинуть граничащие с Украиной регионы России.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.
В частности, канадским гражданам настоятельно советуют покинуть Ростовскую область и все республики Северного Кавказа.
«Ситуация на украинской границе непредсказуема и может резко измениться. Если вы находитесь в этом регионе, вам следует уехать, так как вооруженные столкновения и насилие могут серьезно поставить под угрозу вашу безопасность», – говорится в сообщении.
Отметим, что Северный Кавказ расположен на определённом расстоянии от Украины. В тоже время, с «Незалежной» граничат ещё Белгородская, Курская и Брянская области, но о них в сообщении МИД Канады не упоминается.
Напомним, ранее Канада рекомендовала своим гражданам не посещать Украину, «окружённую войсками РФ».
Симферополь, Валентин Карамазов
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