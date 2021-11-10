США предупредили Россию о последствиях из-за «скопления войск» на границе с Украиной

Помощница главы Госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что США предупредили российские власти о потенциальных негативных последствиях усиления присутствия российских войск близ границы с Украиной, – сообщает Интерфакс.

Донфрид в интервью агентству Associated Press сказала, что российские официальные лица уведомлены Вашингтоном о «возможных последствиях из-за необычной военной активности вблизи Украины».

«Каждый раз, когда мы видим подозрительную российскую военную активность близ Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовет серьезную обеспокоенность у США», – добавила помощница главы Госдепа.

Карен Донфрид также отметила, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину и «осуждать любую российскую агрессию в отношении Украины в любом виде».

«Мы будем продолжать очень тщательно следить за тем, что русские делают на границе с Украиной», – заявила представитель Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 10.11.21

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