Американский транспортный самолёт доставил в Киев высокоточное оружие и боеприпасы

Boeing 747 частной американской компании Kalitta Air, подрядчика Минобороны США, приземлился сегодня в Киеве с 90 тоннами военного груза на 60 млн долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

На борту транспортника находится высокоточное оружие, боеприпасы услиненной разрушительной мощи и средства радиолокационного наблюдения.

Борт выполнил один из нескольких рейсов в рамках выделенной недавно администрацией Байдена дополнительной военной помощи Украине к уже согласованной – в размере 250 млн долларов.

«В Украину прибыли грузы дополнительной помощи для обеспечения безопасности от правительства США. Кроме ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов.

Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт «Борисполь», – сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.10.21

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